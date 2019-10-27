Сімеоне назвав найкращого голкіпера світу

Наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився враженнями після переможного матчу 10-го туру Ла Ліги проти Атлетіка з Більбао (2:0).

"Наша команда повинна продовжувати прогресувати і грати в такому ж темпі, як у другому таймі. Ми потужно виступили у матчі проти сильного суперника, здорово зіграли.

Ян Облак – найкращий голкіпер у світі, в цьому немає ніяких сумнівів. Він стає все кращим і кращим, але й Атлетіко допомагає йому сяяти.

Сімеоне прокоментував принизливий свист фанатів Атлетіко на адресу капітана команди Коке

Ми провели три великих матчі поспіль. Непросто спочатку зіграти з Валенсією, потім – у Лізі чемпіонів, а потім знову в чемпіонаті. Ми граємо кожні три дні і нам потрібно зберігати пристрасть", – цитує Сімеоне іспанське видання AS.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату Іспанії мадридська команда здолала Атлетік з Більбао з рахунком 2:0 і, набравши 19 очок, ділить першу сходинку з каталонською Барселоною. Наступний матч "матрацники" проведуть на виїзді проти Алавеса 29 жовтня.

Атлетіко переміг Атлетік та вийшов на друге місце, Вальядолід без Луніна здолав Ейбар: 10-й тур Прімери, матчі суботи