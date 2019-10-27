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Сімеоне назвав найкращого голкіпера світу

09:28 481 Читать на русском
Сімеоне назвав найкращого голкіпера світу
Дієго Сімеоне / Getty Images

Наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився враженнями після переможного матчу 10-го туру Ла Ліги проти Атлетіка з Більбао (2:0).

29’ Сауль Ньїгес
64’ Альваро Мората
 
29’ Сауль Ньїгес
64’ Альваро Мората

"Наша команда повинна продовжувати прогресувати і грати в такому ж темпі, як у другому таймі. Ми потужно виступили у матчі проти сильного суперника, здорово зіграли.

Ян Облак – найкращий голкіпер у світі, в цьому немає ніяких сумнівів. Він стає все кращим і кращим, але й Атлетіко допомагає йому сяяти.

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Ми провели три великих матчі поспіль. Непросто спочатку зіграти з Валенсією, потім – у Лізі чемпіонів, а потім знову в чемпіонаті. Ми граємо кожні три дні і нам потрібно зберігати пристрасть", – цитує Сімеоне іспанське видання AS.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату Іспанії мадридська команда здолала Атлетік з Більбао з рахунком 2:0 і, набравши 19 очок, ділить першу сходинку з каталонською Барселоною. Наступний матч "матрацники" проведуть на виїзді проти Алавеса 29 жовтня.

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Іспанія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Атлетіко - Атлетік Ян Облак Ян Облак Атлетік Атлетік Атлетіко Атлетіко
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