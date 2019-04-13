Сімеоне назвав надмірно суворою дискваліфікацію Дієго Кости

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував рішення про 8-матчеву дискваліфікацію нападника Дієго Кости.

"Це надмірне покарання. Клуб захищатиме Косту.

Дієго Коста отримав 8-матчеву дискваліфікацію за лайку на адресу арбітра

Він готуватиметься до наступного сезону. Сподіваюся, що він повернеться на потрібним нам рівень. Що я думаю про Косту, ви знаєте. Ми зобов'язані турбуватися про своїх гравців, а зараз навіть більше, ніж зазвичай", – розповів Сімеоне в коментарі Goal.com.

Нагадаємо, що Дієго Коста отримав тривалий бан через нецензурні вислови на адресу арбітра поєдинку з Барселоною у 31-му турі іспанської Ла Ліги. Через дискваліфікацію скандальний форвард у цьому сезоні більше не зіграє.

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