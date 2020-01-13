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Сімеоне назвав гравця, який виграв для Реала Суперкубок Іспанії – несподіваний вибір

08:00 436 Читать на русском
Сімеоне назвав гравця, який виграв для Реала Суперкубок Іспанії – несподіваний вибір
Вальверде та Сімеоне / AFP

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував результат фіналу Суперкубка Іспанії проти Реала (0:0 і 1:4 по пен.).

116’ Федеріко Вальверде
 
116’ Федеріко Вальверде

"Команда була конкурентоспроможною, ми зіткнулися з однією з найкращих команд світу, нарівні з Ліверпулем, Баварією... і це означає, що нам потрібно продовжувати працювати, щоб покращуватися надалі. Ми створили моменти, коли могли забити в останні хвилини, наприклад, у Корреа чи Морати. Ми виглядали краще проти Реала, ніж проти Барси.

Реал – Атлетіко – відеоогляд фіналу Суперкубка Іспанії

Можливо, ми і були кращими в кінці, але єдине, що важливо – це переможець. Чи гніваюсь я на Вальверде за зрив виходу Морати віч-на-віч? Нагорода за найкращого гравця мала стосунок до цієї ситуації, саме Вальверде здобув перемогу для Реала у цьому фіналі. Цей момент, напевно, був ключовим у матчі. Я сказав йому, що він зробив те, що повинен був зробити в той момент. Тепер побачимо, на скільки ігор його дискваліфікують", – наводить слова Сімеоне AS.

Нагадаємо, Федеріко Вальверде змарнував одну з найкращих нагод Реала у матчі, а також отримав вилучення за фол останньої надії у екстра-таймі.

Реал Мадрид став володарем Суперкубка Іспанії, перегравши Атлетіко у серії пенальті

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Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Суперкубок Іспанії Федеріко Вальверде Федеріко Вальверде Реал Мадрид - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Іспанія
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