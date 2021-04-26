Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне після поразки від Атлетіка не став оцінювати шанси на чемпіонство. Барселона відстає лише на 2 пункти, маючи гру в запасі.

"Кілька днів тому мене запитали, що я вважаю найважливішим в кінці сезону Ла Ліги. Упевнений, що ключовий фактор – психологія. Перший тайм ми зіграли не так, як хотіли, другий був протилежним. При тому емоційному балансі, який є у команд, той, хто зможе зберегти його найкраще, буде ближчим до титулу.

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Чемпіонат Іспанії зазвичай виграють Барселона або Реал, якщо не брати до уваги 2014-й і інші роки, коли ми були близькі до цього і боролися за титул. У цьому сезоні у нас був великий відрив, але ми розуміли, що такі клуби, як Барселона та Реал, не збиралися виходити з боротьби. Севілья також виглядає дуже добре. Хто буде міцнішим психологічно, той виграє титул.

Все швидко змінюється. Не знаємо, що нас чекає. Ми продовжимо думати про те, що залежить від нас. Все буде залежати від психології, від характеру, який ми проявимо", – цитує Сімеоне AS.

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