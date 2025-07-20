Колишній форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд знову опинився в орбіті інтересів клубів Ла Ліги – цього разу мова йде про Атлетіко. Як повідомляє Fichajes, "матрацники" активно працюють над трансфером 23-річного нападника, який минулий сезон провів у Марселі.

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Нагадаємо, що Мейсон Грінвуд, якого звинувачували у насиллі, не знадобився Манчестер Юнайтед. Форвард перебрався до Франції торік, підписавши контракт із Марселем. У сезоні 2024/25 англієць забив 22 голи в 36 матчах в усіх турнірах і допоміг команді повернутися до Ліги чемпіонів.

Його продуктивність і досвід у Ла Лізі (сезон 2023/24 він провів у Хетафе на правах оренди) роблять його привабливою ціллю для Атлетіко.

Transfermarkt оцінює Грінвуда в 40 мільйонів євро. Контракт гравця з Марселем чинний до 2029 року.

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