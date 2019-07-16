Сімеоне хоче запросити Еріксена в Атлетіко

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен все ще має шанси продовжити кар'єру в Мадриді.

У послугах 27-річного данця особисто зацікавлений головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне, повідомляє італійський журналіст Альфредо Педулла.

Почеттіно неоднозначно оцінив шанси Еріксена залишитись у Тоттенхемі

Раніше повідомлялося, що на футболіста претендує Реал та Манчестер Юнайтед. Сам Еріксен заявив про бажання змінити клуб.

Нинішній контракт данця зі "шпорами" закінчується 30 червня 2020 року. Зазначалося, що Тоттенхем пропонував Крістіану нову чотирирічну угоду з зарплатою 6 млн євро за сезон.

У минулому сезоні Еріксен провів за Тоттенхем 51 матч у всіх турнірах, забивши в них 10 голів.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів