Сімеоне: Грізманн – наш капітан, мені наплювати на чутки

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне різко прокоментував чутки навколо форварда Антуана Грізманна.

"Антуан – наш капітан, мені наплювати на чутки про його майбутнє. У нього є все, щоб продовжувати рости. У нього є контракт ще на два роки. Якби я дізнався, що він сам вирішив піти, я б не став говорити про нього добре", – цитує Сімеоне Сalciomercato.

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Нагадаємо, впродовж сезону неодноразово з'являлася інформація про те, що француз може покинути мадридський клуб. Головним претендентом є Барселона. Каталонський клуб цікавився 28-річним французом ще минулого літа, але тоді Грізманн вирішив залишитися в Атлетіко.

Через рік Барселона відновила спроби отримати гравця, і відзначається, що форвард зі свого боку виявив бажання піти на поступки заради здійснення трансферу. Барселона може придбати Грізманна за 120 млн євро, які прописані в його контракті в якості відступних.

У поточному сезоні Грізманн провів за Атлетіко 46 матчів, в яких забив 21 м'яч і зробив 10 гольових передач.

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