Сімеоне готовий провести матч Ла Ліги за межами Іспанії

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне не хвилюється через можливе проведення матчу 16-го туру Прімери з Вільяреалом у США.

"Ми будемо грати в Саудівській Аравії, Болівії або Туреччині, ми готові битися в будь-якому місці.

Ла Ліга відшукала клуби, готові зіграти матч чемпіонату в США

А взагалі, у світі існують набагато важливіші питання і проблеми, ніж футбол. Наприклад, ми сподіваємося, що в Барселоні настане мир і спокій", – цитує Сімеоне Football Espana.

Нагадаємо, спочатку планувалася, що Прімера проведе в США матч Барселона – Жирона, але керівники обох каталонських клубів виступили різко проти цієї ініціативи. Тепер Ла Ліга хоче, щоб у Маямі зіграли Вільяреал та Атлетіко.

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