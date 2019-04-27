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Сімеоне дав чітку відповідь щодо майбутнього Грізманна

11:59 14 Читать на русском
Сімеоне дав чітку відповідь щодо майбутнього Грізманна
Антуан Грізманн / ФІФА

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував чутки навколо нападника Антуана Грізманна.

"Антуан – дуже важливий гравець для команди і клубу. Ми розраховуємо на нього в майбутньому. Грізманн один з капітанів команди, і ми сподіваємося, що наступний сезон буде у нього не менш продуктивним", – цитує Сімеоне goal.com.

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Наразі ЗМІ активно розповсюджують чутки щодо переходу французького нападника до Барселони, який не відбувся минулого літа перед чемпіонатом світу.

Грізманн перейшов в Атлетіко з Реал Сосьєдада влітку 2014 року і встиг виграти з "матрацниками" Лігу Європи та Суперкубок УЄФА.

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