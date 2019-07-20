Сімеоне: Грізманн перейшов у виняткову команду

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про перехід нападника Антуана Грізманн в Барселону.

"Цей трансфер – дуже важливий момент в його кар'єрі, він перейшов в виняткову команду.

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Я дуже ціную те, що зробив Грізманн за п'ять років в Атлетіко. Я відчуваю вдячність до людей, які грали у нас, але вирішили покинути клуб. Людям зазвичай запам'ятовується остання дія, але я не такий.

Коли Грізманн прийшов до нас, він грав на фланзі. Я сказав, що йому варто грати в центрі, він зрозумів мене і зробив так, як я просив. Такі речі роблять мене щасливим як тренера. Я дуже люблю його, у мене чудові стосунки з ним і його сім'єю", – поділився Сімеоне в коментарі Marca.

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