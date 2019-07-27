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Сімеоне – про розгром Реала: Це ще несправжня різниця між клубами

09:58 614 Читать на русском
Сімеоне – про розгром Реала: Це ще несправжня різниця між клубами
Дієго Сімеоне / ФК Атлетіко

Керманич мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував фантастичну перемогу своїх підопічних над мадридським Реалом (7:3) у матчі Міжнародного кубка чемпіонів.

 

"Не роблю жодних поспішних висновків. Живу теперішнім. Це був хороший матч, а тепер чекатимемо наступного й проведемо ротацію. Бачу ентузіазм гравців і сприйняття моїх ідей.

Галактичне побиття Реала Дієго Костою та Фелішем у відеоогляді матчу з Атлетіко

Не розглядаю підсумок цього матчу як реальний показник різниці між клубами. Ми добре підготувалися до гри. Переглядали матчі Реала, шукаючи їхні слабкі місця. Продемонстрували хорошу реалізацію, що є важливим. Та завжди є місце для прогресу. Реал не тільки забив тричі, а й наполегливо атакував і створював моменти. Є ще над чим працювати", – цитує Сімеоне Goal.com.

Нагадаємо, що Атлетіко розтрощив Реал у спарингу. Зокрема, Дієго Коста оформив покер, а Жоау Феліш забив дебютний м'яч у складі "матрацників" і віддав 2 результативні передачі.

Атлетіко знищив Реал у надрезультативному матчі Міжнародного кубка чемпіонів

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Теги
Іспанія Реал Мадрид - Атлетіко Міжнародний кубок чемпіонів Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Товариські матчі
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