"У мене з Антуаном дуже хороші відносини, в тому числі поза межами спорту. Мої доньки граються з його синами.

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Не кажучи про те, що він дав Атлетіко, я бажаю йому успіхів в Барселоні. Він дивовижний гравець. Він не завжди грає там регулярно, але менше 20 голів за сезон не забиває. Це серйозний показник.

Чи повернеться він в Атлетіко? Ми з клубом спілкуємося і говоримо про те, що є позиції, які можна зміцнити. Нам потрібен нападник. Якщо Грізманн не прийде, то прийде хтось інший. Клуб розбереться, що буде найкраще в плані економіки", – цитує Сімеоне AS.

Влітку 2019-го Антуан не без скандалу покидав Атлетіко. Мадридці звинувачували його у перемовинах з Барсою за спиною керівництва клубу. В підсумку французький нападник все ж приєднався до каталонців, а "матрацники" отримали за гравця 120 млн євро.

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