"Я все розумію та відкритий для будь-яких можливих варіантів. Найголовніше – це інтереси команди, Жоау – важлива її частина.

Атлетіко готовий відпустити Феліша вже взимку – є важлива умова

Він має повторити все те, що показав у матчі з Реалом. Він зіграв 30-35 хвилин та продемонстрував весь свій талант. Сподіватимемося, що він повторить це, бо саме такий гравець потрібен Атлетіко", – цитує Сімеоне Goal.com.

Нагадаємо, Феліш перебрався у столицю Іспанії з Бенфіки у 2019-му за майже 130 мільйонів євро, але сповна виправдати покладені надії не зумів. Через брак стабільної ігрової практики Жоау хоче покинути Атлетіко.

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