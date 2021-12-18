Сімеоне – про можливий відхід Феліша з Атлетіко: "Я відкритий для будь-яких варіантів"
Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне оцінив ймовірність трансферу Жоау Феліша на вихід.
"Я все розумію та відкритий для будь-яких можливих варіантів. Найголовніше – це інтереси команди, Жоау – важлива її частина.
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Він має повторити все те, що показав у матчі з Реалом. Він зіграв 30-35 хвилин та продемонстрував весь свій талант. Сподіватимемося, що він повторить це, бо саме такий гравець потрібен Атлетіко", – цитує Сімеоне Goal.com.
Нагадаємо, Феліш перебрався у столицю Іспанії з Бенфіки у 2019-му за майже 130 мільйонів євро, але сповна виправдати покладені надії не зумів. Через брак стабільної ігрової практики Жоау хоче покинути Атлетіко.
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