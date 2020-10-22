"Баварія – потужна команда, яка користується своїм становищем. Ми зіграли добре, деякі речі можна переносити на майбутнє, а деякі точно слід виправляти. Нам бракувало впевненості у реалізації моментів, це і визначило долю матчу.

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Тепер я вже думаю про наступну гру, як і завжди. Зараз період великої щільності матчів, але за роки регулярних виступів у Лізі чемпіонів ми до цього звикли. Це не добре і не погано, а просто обставина, з якою всі повинні змиритися", – наводить слова Сімеоне Mundo Deportivo.

Додамо, що у наступному турі групового етапу Ліги чемпіонів (27 жовтня) Атлетіко прийматиме Зальцбург.

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