Сімеоне – після 0:4 від Баварії: Атлетіко зіграв добре
Наставник Атлетіко Дієго Сімеоне дав дещо несподівану оцінку своїй команді після розгромної поразки від Баварії (0:4) в 1 турі Ліги чемпіонів.
"Баварія – потужна команда, яка користується своїм становищем. Ми зіграли добре, деякі речі можна переносити на майбутнє, а деякі точно слід виправляти. Нам бракувало впевненості у реалізації моментів, це і визначило долю матчу.
Мюнхенський розгром у відеоогляді матчу Баварія – Атлетіко
Тепер я вже думаю про наступну гру, як і завжди. Зараз період великої щільності матчів, але за роки регулярних виступів у Лізі чемпіонів ми до цього звикли. Це не добре і не погано, а просто обставина, з якою всі повинні змиритися", – наводить слова Сімеоне Mundo Deportivo.
Додамо, що у наступному турі групового етапу Ліги чемпіонів (27 жовтня) Атлетіко прийматиме Зальцбург.
Ліга чемпіонів: Баварія знищила Атлетіко, Манчестер Сіті без Зінченка здолав Порту, данська феєрія Аталанти