Сімеоне – найвисокооплачуваніший тренер світу, наставник Мудрика заробляє більше за переможців ЛЧ
Дієго Сімеоне заробляє більше, ніж Пеп Гвардіола і Карло Анчелотті разом узяті.
L'Equipe опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів світу. На вершину списку потрапив чинний наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне. Його річний оклад становить 34 мільйони євро.
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На другому місці рейтингу опинився головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола, який заробляє 22,4 млн євро на рік. У трійку лідерів потрапив наставник Ліверпуля Юрген Клопп із зарплатою в 17,8 млн євро на рік.
Що особливо цікаво, тренер Челсі Грем Поттер, якого в цьому сезоні дуже сильно критикують, є четвертим найбільш високооплачуваним тренером світу. Із зарплатою в 13,5 млн євро на рік він випереджає останніх двох переможців Ліги чемпіонів – Томас Тухеля (12 млн євро на рік у Баварії) і Карло Анчелотті (11 млн євро на рік у Реалі).
Зазначимо, що зарплата Массіміліано Аллегрі в Ювентусі становить 12,8 млн євро на рік, Сімоне Індзагі заробляє в Інтері 10 млн євро на рік, а Жозе Моурінью в Ромі – 9 мільйонів євро на рік.
Першу десятку замикає тренер Байєра Хабі Алонсо з річним окладом у 5 млн євро.
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