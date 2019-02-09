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Сімеоне – найбільш високооплачуваний тренер у топ-5 лігах Європи

06:30 462 Читать на русском
Сімеоне – найбільш високооплачуваний тренер у топ-5 лігах Європи
Дієго Сімеоне / Фото: соцмережі

Наставник Атлетіко Дієго Сімеоне отримає найбільшу заробітню плату серед тренерів у топ-лігах Європи.

48-річний аргентинець отримує 3,3 мільйона євро на місяць до виплати податків. Ця сума є найбільшою серед наставників топ-5 чемпіонатів Європи, повідомляє Get French Football News з посиланням на L’Équipe.

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У трійку також входять наставник Барселони Ернесто Вальаверде – 2 мільйони євро, та менеджер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола – 1,9 мільйона євро.

Мессі заробляє найбільше серед футболістів – місячні прибутки вражають

У італійській Серії А найбільше отримує Массіміліано Аллегрі – 1,14 мільйона євро, у Бундеслізі – Ніко Ковач – 580 тисяч євро.

Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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