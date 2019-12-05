Сімеоне – кандидат на посаду тренера Арсенала

Арсенал може здивувати футбольну спільноту призначенням нового головного тренера.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне є одним з претендентів на посаду наставника Арсенала, повідомляє Mirror.

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В таборі мадридського клубу розчаровані стартом сезону, де після 15-ти турів Ла Ліги команда перебуває на 6-й сходинці, та роздумують про відставку одіозного тренера.

Таким подарунком може скористатись Арсенал, який нещодавно попрощався з Унаї Емері, та призначив виконувачем обов'язків головного тренера його помічника – Фредді Юнгберга. Після 14-ти турів АПЛ Арсенал на 10 очок відстає від зони Ліги чемпіонів.

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