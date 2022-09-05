"Коментувати матч і важко, і легко одночасно. Важко, тому що минулий поєдинок ми грали проти Зорі, й точно не награли на поразку. Після того, як ми поступились луганцям, довелось піднімати психологічний стан команди. І, на мій погляд, нам це вдалось.

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Щодо гри, то її можна розділити на два відрізки. Перший – це коли ми до 60-ї хвилини володіли ініціативою. І другий – після 60-ї хвилини, коли зробили заміни і вони нас не підсилили. Нічия – закономірний підсумок зустрічі. Розумієте, це тільки початок сезону, і такі матчі бувають. Я дивився на своїх гравців і бачив, що вони дуже переживали за результат. Не треба забувати, що у нас вісім новачків. З них сім прийшли з Першої ліги. Вони повинні зрозуміти, що таке УПЛ.

Вважаю, до 60-ї хвилини матч йшов під нашим контролем. Адже ми добре проаналізували гру Кривбаса. Але, дивіться, ми програли у минулому турі на 90-й хвилині. Пропустили на рівному місці з нульового кута абсолютно нелогічний гол. Потрібно розуміти, у якому психологічному стані опинилась команда. Проти Зорі ми домінували хвилин 70, й це був виграшний матч за усіма статистичними показниками. А потім нелогічно пропустили. Тому, перш за все, хотіли психологічно підняти дух команди. Перш за все, цей момент. А потім вже тактика.

Якщо говорити про Кривбас, то це флангові атаки. Де грає наш екс-гравець Якімець. Також вони мають хороших нападників: Устименка й Хобленка. Кривбас – хороший суперник", – цитує Дулуба офіційний сайт криворіжців.

Нагадаємо, після 3-х турів Львів йде у турнірній таблиці УПЛ одинадцятим (1 очко) і має гру у запасі (матч з Минаєм на прохання "містян" було перенесено).

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