"Після того, як я грав понад сім місяців із сильним болем, на жаль, мені довелося перенести операцію на меніску. Тепер я, нарешті, знову вільний від болю, і операція пройшла успішно. Дякую медичній команді і особливо Гвідо Спіранделлі.

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Я хочу знову грати якомога швидше, оскільки попереду на мене чекають два великих турніри – Ліга Націй і Клубний чемпіонат світу. Зараз мені потрібно намагатися відновитися тиждень за тижнем. Буде видно, чи вийде у мене відновитися вчасно. Я зроблю все можливе, щоб це сталося", – зазначив Рюдігер у своєму Instagram після хірургічного втручання, яке було проведене в спробі вирішити його проблеми з передчасним остеоартритом. Це – хронічне захворювання, з яким Рюдігер живе і яке не обмежує його, але вимагає від нього не витрачати багато часу на відпочинок.

За інформацією Marca, Антоніо вибув на термін від чотирьох до шести тижнів.

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