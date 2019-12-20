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Сім клубів Першої ліги подали заявки на атестат УПЛ 2020/21

15:59 269 Читать на русском
Сім клубів Першої ліги подали заявки на атестат УПЛ 2020/21
Рух – Металіст 1925 – / фото ФК Рух

Лідери Першої ліги оформили заявки на атестацію УПЛ на наступний сезон.

Рух, Волинь, Минай, Інгулець, Оболонь-Бровар, Металіст-1925 і Чорноморець подали заявки на атестат УПЛ 2020/21, повідомляє Sportarena.

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Цікаво, що Агробізнес та Авангард, які перебувають на 4 та 8 місцях відповідно, не подавали заявки, хоча мають реальні шанси на вихід до Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, після 19 турів Рух – одноосібний лідер Першої ліги, з 39 очками. Ще 5 клубів перебувають на відстані однієї перемоги. Волинь має 38 пунктів, а Інгулець, Минай, Оболонь-Бровар і Агробізнес – по 37 очок.

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Минай Минай Агробізнес Агробізнес Авангард Авангард Перша ліга Атестація клубів УПЛ УПЛ Інгулець Інгулець Рух Рух Металіст 1925 Металіст 1925 Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Чорноморець Чорноморець
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