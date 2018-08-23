Сім де Йонг перейшов у Сідней

Сім де Йонг / ФК Сідней

Сідней орендував на рік хавбека суперника Динамо амстердамського Аякса Сіма де Йонга.

Сідней на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду півзахисника Аякса Сіма де Йонга.

Аякс – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

29-річний футболіст є вихованцем голандського клубу та провів у його складі 244 матчі, вигравши 4 титули чемпіона НІдерландів. З 2014 по 2016 роки виступав за Ньюкасл.

Нагадаємо, Аякс у першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів вдома переміг київське Динамо з рахунком 3:1.