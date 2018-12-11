Давід Сілва вибув на 3 тижні через травму стегна

Півзахисник Манчестер Сіті Давід Сілва найближчим часом не зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

Сілва пошкодив задню поверхню стегна в матчі проти Челсі, через що пропустить приблизно 3 тижні, повідомляє Sky Sports.

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32-річний іспанець пропустить матч 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма і найближчі чотири зустрічі в чемпіонаті Англії (проти Евертона, Лестера, Крістал Пелас і Саутгемптона).

У нинішньому сезоні Сілва зіграв в 20 матчах за "містян", забив 8 голів і віддав 3 гольові передачі.

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