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Сілва – про свій останній матч в АПЛ: Буду сумувати за всім, навіть за погодою – сподіваюся, Ман Сіті зможе виграти ЛЧ

00:35 - Читать на русском
Сілва – про свій останній матч в АПЛ: Буду сумувати за всім, навіть за погодою – сподіваюся, Ман Сіті зможе виграти ЛЧ
Давід Сілва / ФК Манчестер Сіті

Капітан Манчестер Сіті Давід Сілва провів останній матч в АПЛ. 34-річний іспанець продовжить кар'єру в іншому клубі.

12’ Габріел Жезус
45+1’ Кевін де Брюйне
79’ Рахім Стерлінг
84’ Ріяд Марез
90+1’ Кевін де Брюйне
 
12’ Габріел Жезус
45+1’ Кевін де Брюйне
79’ Рахім Стерлінг
84’ Ріяд Марез
90+1’ Кевін де Брюйне

34-річний іспанець віддав Ман Сіті 10 сезонів та став 4-разовим чемпіоном Англії. Поєдинок проти Норвіча став для Сілви останнім у Прем'єр-лізі.

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"Звичайно, я пишаюся цим періодом. Ми виграли низку трофеїв – це неймовірно. Це був останній поєдинок для мене у чемпіонаті. Я буду сумувати за всім у Англії – хлопцями, тренерами, навіть за погодою. У Манчестер Сіті – дивовижні люди. Я – щаслива людина.

Сподіваюся, ми зможемо виграти Лігу чемпіонів. Шкода, що не буде наших уболівальників, але безпека людей – понад усе", – цитує Сілву офіційний сайт Ман Сіті.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Давід Давід Сілва Манчестер Сіті - Норвіч
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