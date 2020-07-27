Сілва – про свій останній матч в АПЛ: Буду сумувати за всім, навіть за погодою – сподіваюся, Ман Сіті зможе виграти ЛЧ

34-річний іспанець віддав Ман Сіті 10 сезонів та став 4-разовим чемпіоном Англії. Поєдинок проти Норвіча став для Сілви останнім у Прем'єр-лізі.

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"Звичайно, я пишаюся цим періодом. Ми виграли низку трофеїв – це неймовірно. Це був останній поєдинок для мене у чемпіонаті. Я буду сумувати за всім у Англії – хлопцями, тренерами, навіть за погодою. У Манчестер Сіті – дивовижні люди. Я – щаслива людина.

Сподіваюся, ми зможемо виграти Лігу чемпіонів. Шкода, що не буде наших уболівальників, але безпека людей – понад усе", – цитує Сілву офіційний сайт Ман Сіті.

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