Фінал Кубка Австрії

Вольфсберг – Гартберг – 1:0

Гол: Гаттермаєр, 77

У Кубку Австрії рідко трапляються сюрпризи – за останні 15 років тільки дві команди з неелітного дивізіону (Рід і Пашинг) вигравали цей турнір. Зальцбург є гегемоном, але Штурму також вдалося "урвати" своє – у 2018, 2023 і 2024 роках. Цього разу все вийшло інакше.

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В Австрії з'явився новий володар Кубка. У фіналі, який відбувся в четвер, 1 травня, зустрілися дві сільські команди – Вольфсберг і Хартберг. Що характерно, жителі обох сіл повністю помістилися на стадіоні, розрахованому на тридцять тисяч місць.

У півфіналі обидві команди здійснили подвиг, вибивши з турніру Аустрію і ЛАСК відповідно. У фіналі Вольфсберг здобув перемогу завдяки голу Анджело Гаттермаєра на 77-й хвилині.

Тим самим команда гарантувала собі участь у кваліфікації Ліги Європи на наступний сезон.

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