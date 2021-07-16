"Суперники були різні – це раз. По АЗ було видно, що вони навіть не тренувалися. Команда тільки з карантину приїхала. Після 25-ї хвилини вони вже вмирали на полі. Як би очі не хотіли – ноги не побіжать. Брюгге – це не той Брюгге, з яким грали ми. У чемпіонаті вони це теж зараз демонструють. Зрозуміло, що з усіма треба було грати. Вони пройшли, завдання виконано.

Динамо визначилось із транслятором матчів УПЛ на сезон 2021/22, – джерело

У нашого штабу був Аякс, Брюгге і Янг Бойз. У матчі з Янг Бойз більше збіг обставин безглуздий був, повинні були їх проходити. Куди Аякс дійшов, ми пам'ятаємо. Перед матчем з нами вони ще й попрацювали на трансферному ринку на 60 млн євро.

Сильних схематичних змін не помітив між нашим Динамо і Динамо зі штабом Луческу. Та ж картинка, та ж схема, як на мене. Можливо, кілька гравців з'явилися – Забарний, Сирота", – поділився Шацьких у інтерв'ю Профутбол Digital.

Нагадаємо, екс-форвард "біло-синіх" входив до тренерського штабу Олександра Хацкевича на чолі Динамо з 2017 по 2019 роки. За цей час кияни двічі здобули Суперкубок України, проте в чемпіонаті та Кубку тріумфував Шахтар.

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