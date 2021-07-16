"Сильних схематичних змін не помітив": Шацьких відзначив єдину відмінність між Динамо Хацкевича та Луческу
Колишній асистент головного тренера Динамо Максим Шацьких поділився думками щодо роботи Олександра Хацкевича та Мірчі Луческу на чолі київського клубу.
"Суперники були різні – це раз. По АЗ було видно, що вони навіть не тренувалися. Команда тільки з карантину приїхала. Після 25-ї хвилини вони вже вмирали на полі. Як би очі не хотіли – ноги не побіжать. Брюгге – це не той Брюгге, з яким грали ми. У чемпіонаті вони це теж зараз демонструють. Зрозуміло, що з усіма треба було грати. Вони пройшли, завдання виконано.
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У нашого штабу був Аякс, Брюгге і Янг Бойз. У матчі з Янг Бойз більше збіг обставин безглуздий був, повинні були їх проходити. Куди Аякс дійшов, ми пам'ятаємо. Перед матчем з нами вони ще й попрацювали на трансферному ринку на 60 млн євро.
Сильних схематичних змін не помітив між нашим Динамо і Динамо зі штабом Луческу. Та ж картинка, та ж схема, як на мене. Можливо, кілька гравців з'явилися – Забарний, Сирота", – поділився Шацьких у інтерв'ю Профутбол Digital.
Нагадаємо, екс-форвард "біло-синіх" входив до тренерського штабу Олександра Хацкевича на чолі Динамо з 2017 по 2019 роки. За цей час кияни двічі здобули Суперкубок України, проте в чемпіонаті та Кубку тріумфував Шахтар.
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