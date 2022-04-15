"Сильна збірна, але слабкі клуби": Худжамов спрогнозував післявоєнний футбол в Україні
Відомий український голкіпер Рустам Худжамов вважає, що на повноцінне відновлення українського футболу підуть роки.
"Дуже важко передбачити... Наприклад, після 2014 року ми відходили десь три сезони. Нині ситуація набагато важча.
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Мені здається, дорослий чемпіонат відновиться плюс-мінус швидко: гравці повернуться, економіка встане на ноги. Але дитячо-юнацький футбол...
Так, для різних збірних це позитив – те, що дітей вивезли за кордон, і вони там тренуватимуться в європейських умовах. Ми матимемо класну національну збірну. Але у клубів найближчими роками просто не буде резерву", – сказав Худжамов у коментарі FanDay.
Нагадаємо, перед війною Рустам розпочав співпрацю з першоліговим Поліссям – досвідчений кіпер відповідав за роботу з воротарями.
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