"Дуже важко передбачити... Наприклад, після 2014 року ми відходили десь три сезони. Нині ситуація набагато важча.

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Мені здається, дорослий чемпіонат відновиться плюс-мінус швидко: гравці повернуться, економіка встане на ноги. Але дитячо-юнацький футбол...

Так, для різних збірних це позитив – те, що дітей вивезли за кордон, і вони там тренуватимуться в європейських умовах. Ми матимемо класну національну збірну. Але у клубів найближчими роками просто не буде резерву", – сказав Худжамов у коментарі FanDay.

Нагадаємо, перед війною Рустам розпочав співпрацю з першоліговим Поліссям – досвідчений кіпер відповідав за роботу з воротарями.

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