Сіллессен буде виставлений Барселоною на трансфер, – ЗМІ

Резервний воротар іспанської Барселони Яспер Сіллессен невдовзі буде виставлений клубом на трансфер і зможе покинути Камп Ноу вже цього літа.

Нідерландський кіпер попросив босів "блаугранас" виставити його на трансфер і зменшити фінансові запити щодо продажу, повідомляє Diario Sport.

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За інформацією видання, Сіллессен має пропозиції від кількох європейських клубів, але жоден із них не готовий платити 60 млн євро. Саме таку суму за перехід 29-річного воротаря раніше планувала отримати Барса.

Зараз вихованець нідерландського Неймегена нібито домовився із каталонцями, щоб ті відпустили його за 30 млн євро. Преса вже писала, що Сіллессен зацікавив Челсі та Арсенал, але з того часу лондонці встигли придбати Бернда Лєно, який, вочевидь, і стане основним кіпером "канонірів".

Яспер Сіллессен за два сезони в Барселоні провів лише 28 матчів у всіх турнірах. Зі збірною Нідерландів голкіпер здобув бронзові медалі на ЧС-2014.