"Спілкуємося постійно – зідзвонюємося через день. Каже, тяжкувато, звичайно, але сили самі невідомо звідки беруться. Зараз у нього тільки одна ціль, ніяких інших думок немає, окрім того, як перемогти ворога. Від цього, мабуть, і сили.

"Якщо прийняв позицію Росії, то сиди там і мовчи": Вернидуб-молодший пропонує назавжди забути про українофоба Рафаїлова

Питаю, як там здоров'я в цілому, він відповідає: "Ти ж сам знаєш, я на сопельки і кашель ніколи не скаржився. Ходжу, і слава богу. Все інше – неважливо".

Чи намагався відмовити, коли дізнався про рішення піти в ЗСУ? У нас така сім'я, що батько – головний. Окрім своєї сім'ї, він, так сказати, і над іншими сім'ями головний. Йому навіть навіть ніхто заперечувати не намагається. Як він сказав – так і буде. Там немає змісту переконувати. Всі до цього поставилися з розумінням. Побажали здоров'я і спокійно відпустили", – розповів Віталій Вернидуб в ефірі FootballHub.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тренер Шерифа воює у гарячі точці на півдні України.

"Я ненавиджу Росію, я ненавиджу російський прапор": легендарний прес-аташе покинув Зорю і рятує українських біженців