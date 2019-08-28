Сілас грає за дубль Зорі – бразилець поки не набрав необхідних кондицій

Захисник луганців поки не готовий до виступів в основному складі команди.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів про поточний фізичний стан бразильця.

Зоря дозаявила Сіласа на чемпіонат України – бразилець повністю пропустив літні збори луганців

"Він тренується зараз з основною командою, але грає за дубль. Він багато пропустив. Йому потрібно увійти в ігровий ритм і набрати кондиції. А як далі будемо, побачимо", – наводить слова керманича офіційний сайт Зорі.

Зоря продала всі квитки на матч кваліфікації Ліги Європи проти Еспаньйола

Нагадаємо, Сілас повністю пропустив літню підготовку луганців, оскільки підшукував новий клуб.