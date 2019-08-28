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Сілас грає за дубль Зорі – бразилець поки не набрав необхідних кондицій

28 серпня 23:44 190 Читать на русском
Сілас грає за дубль Зорі – бразилець поки не набрав необхідних кондицій
Сілас (справа) / Фото УПЛ

Захисник луганців поки не готовий до виступів в основному складі команди.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів про поточний фізичний стан бразильця.

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"Він тренується зараз з основною командою, але грає за дубль. Він багато пропустив. Йому потрібно увійти в ігровий ритм і набрати кондиції. А як далі будемо, побачимо", – наводить слова керманича офіційний сайт Зорі.

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Нагадаємо, Сілас повністю пропустив літню підготовку луганців, оскільки підшукував новий клуб.

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Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник Сілас Сілас
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