Сілас – про гол у ворота Динамо: Я треную такі удари

Півзахисник Зорі Сілас поділився враженнями після матчу 28-го туру української Прем'єр-ліги проти Динамо (1:1).

"Думаю, це хороший результат, ми грали на виїзді. Динамо – це великий клуб. Добре, що вдалося зрівняти рахунок вже на останній хвилині зустрічі.

Шикарний гол Сіласа зі штрафного в додатковий час, який позбавив киян перемоги, у відеоогляді матчу Динамо – Зоря – 1:1

Я треную такі удари, намагаюся пробивати над стінкою з гравців команди суперника. Воротар, можливо, думав, що я буду пробивати в його кут, але мені вдалося пробити над стінкою – в інший кут. Добре, що вдалося забити", – цитує Сіласа Dynamo.kiev.ua.

В нинішньому сезоні Сілас провів за Зорю 22 матчі в чемпіонаті України, в яких забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

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