Німеччина, Друга Бундесліга, 34-й тур

Ганза – Гамбург – 2:3

Голи: Найдгарт, 13, Фреде, 90+1 – Глацель, 50, Шонлау, 75, Кауфманн, 85

Вердер услід за Шальке повернувся до Бундесліги після річної перерви, Гамбург побореться з Гертою за останню путівку

Напередодні у заключному турі другого за силою дивізіону Ганза на власному полі поступилась Гамбургу і доволила шестиразовим чемпіонам Німеччини поборотися за еліту у періхдному матчі з Гертою. Український нападник ростокців Данило Сікан вийшов в основі і став співавтором першого гола.

Увірвавшись з м'ячем до штрафного лівим флангом він добіг до лініі воріт і, здавалось, вже випустив сферу. Однак, в останній момент у падінні зумів проштовхнути м'яч у центр воротарського майданчика на Найдгарта, який замкнув простріл вже у порожні ворота. По перерві Ганза пропустила тричі і зуміла скоротити до мінімуму лише у доданий час. До слова, на 41-й хвилині наш співвітчизник отримав попередження.

Для Сікана , який з кінця січня виступає за німецький клуб на правах оренди, це третя результативна дія в сезоні. В 11 зіграних матчах він забив одигн гол і віддав два асисти.

Вест Хем – Ман Сіті: Зінченко в аномальній ролі організував рекорд і 2 голи, Ярмоленко попрощався, інтрига в АПЛ жива