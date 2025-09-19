Форвард Трабзонспора Данило Сікан повертається до гри після травми.

Процес відновлення Данила Сікана завершено, і він уже тренується разом із партнерами, повідомляє Günebakış Haber.

Наступним кроком стане включення нападника до заявки на поєдинок проти Газіантепа, який запланований на 20 вересня.

Фінальне рішення щодо участі Сікана ухвалить тренерський штаб. Якщо наставники дадуть зелене світло, форвард зможе з’явитися на полі вже найближчими вихідними.

Нагадаємо, що українець пропустив гру з Фенербахче через пошкодження нерва у правому коліні. У поточному сезоні він провів чотири зустрічі за Трабзонспор, але результативними діями ще не відзначився.

