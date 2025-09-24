Влітку Данило Сікан мав декілька пропозицій від турецьких та європейських клубів, утім, Трабзонспор не відпустив українця до іншої команди.

Наставник Трабзонспора пояснив, чому замінив Батагова після першого тайму: "Це те, чого ми не хочемо"

З початку сезону Сікан отримав обмежену кількість ігрового часу. Загалом він відіграв 61 хвилину в Суперлізі. Варто зауважити, що проти Фенербахче Данило не грав через травму, а за зустріччю з Газішехіром спостерігав з лави запасних, не отримавши жодної секунди.

Як повідомляє Gunebakis, становище Сікана викликало подив та гнів у фанатів Трабзонспора. Уболівальники не розуміють, чому українець отримує так мало ігрового часу.

Данило приєднався до турецького клубу у січні 2025 року. В його активі три голи та дві результативні передачі у 22 матчах.

