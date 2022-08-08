Нападник Шахтаря Данило Сікан розраховує зробити собі рекламу в Лізі чемпіонів, що може допомогти з продовженням кар'єри у Європі.

"Звісно, я розумію, що час не стоїть на місці. У футболіста дуже мало часу. У мене з'явився шанс проявити себе в Лізі чемпіонів. Після Ліги чемпіонів, можливо, буде шанс грати в Європі, далі прогресувати і насолоджуватись футболом в Європі.

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Я і всі хлопці, які були в Маріуполі й перейшли в Шахтар, не просто так отримали цей шанс. У них є можливість проявити себе в Лізі чемпіонів. Це великий турнір. Буде важко, але потрібно прагнути до цього", – сказав Сікан в ефірі YouTube-каналу Megogo.

Нагадаємо, 21-річний нападник вже має досвід виступів у Європі. Сікан провів другу половину минулого сезону в складі Ганзи, яка виступає в другій Бундеслізі. Данило зіграв за німецький клуб 11 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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