Форвард Маріуполя Данило Сікан прокоментував прийдешній матч УПЛ проти Ворскли та розповів про особливості своєї адаптації в клубі.

"Кожен матч складний. Тим більше Ворскла зараз на ходу, здобула три перемоги. Це серйозний суперник, проти якого потрібно гідно зіграти.

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Чи вийде нам здивувати Ворсклу? Загадувати я не можу. Але впевнений, що матч буде складний. Це сто відсотків! Зараз всім потрібні очки. Ворскла після трьох перемог поспіль, напевне, захоче продовжити свою серію і також очолювати таблицю. Але і ми налаштовані серйозно і хочемо бути в таблиці все вище і вище.

З адаптацією проблем не виникло. Я все-таки не зовсім новачок і вже відіграв тут півроку. З іншими хлопцями перетинався в Шахтарі. Тому майже всіх в команді знаю. У мене була розмова з головним тренером. Остап Миронович все розповів і зазначив, що треба добиватися місця в складі", – цитує слова Данила Сікана офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, вже сьогодні Ворскла прийматиме Маріуполь у рамках 4-го туру УПЛ. Наразі азовці розташувалися на 5 сходинці, а полтавці очолюють турнірну таблицю.

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