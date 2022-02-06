Друга Бундесліга, 21 тур

Динамо Дрезден – Ганза – 1:4

Голи: Каде, 63 – Вергук, 6, 18, Фролінг, 10, 13

Нова команда Сікана приїхала в гості до дрезденського Динамо, яке було на 2 позиції вище. Українець поки обмежився місцем у запасі і дивився феєрію партнерів.

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Ганза відвантажила супернику 4 голи за стартові 18 хвилин. Дублем відзначився 32-річний нідерландець Джон Вергук, якого можна вважати прямим конкурентом Сікана. Ще 2 м'ячі додав правий півзахисник Фролінг. Сікан замінив Вергука на 71-й хвилині, коли Динамо один гол вже відквитало. Новачок Ганзи не зміг вписати своє прізвище у протокол результативними діями.

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