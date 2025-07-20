Товариський матч

Трабзонспор – Зоб Ахан – 4:0

Голи: Сікан, 9, Ескіхеллач, 51, Феліпе Аугусто, 78, Башкан, 79

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20 липня в товариському матчі турецький Трабзонспор зустрівся з іранським Зоб Аханом. У стартовому складі вийшли Батагов і Сікан, тоді як Зубков до заявки не потрапив.

Саме одному з українців – Данилу Сікану – вдалося відкрити рахунок. Партнер Сікана прийняв м’яч після подачі від воротаря суперника, швидко прорвався вперед і відпасував на українського форварда, який з холоднокровністю реалізував момент. Після перерви Трабзонспор забив ще три голи у ворота суперників. Остаточний рахунок – 4:0.

Варто зазначити, що Сікана замінили після перерви, а Батагова – на 66-й хвилині.

Danylo Sikan’ın golüyle Zob Ahan Esfahan karşısında 1-0 öne geçiyoruz pic.twitter.com/ef9FS9Abe1 — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 20, 2025

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