Форвард Ганзи Данило Сікан, права на якого належать Шахтарю, продовжує підтримувати Батьківщину, перебуваючи в Європі.

Сікан та його дівчина не змогли пропустити акцію на підтримку України в німецькому Ростоку, повідомляє офіційний твіттер Шахтаря.

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На світлині нападник тримає блакитно-жовтий плакат з написом "Ні війні в Україні". Його дівчина ж здійснила промову перед натовпом, про що свідчить мікрофон у її руці.

Додамо, що Сікан цієї зими перебрався до німецької Ганзи, де зіграв у 6 матчах та записав до свого активу гол та асист.

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