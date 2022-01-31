Сікан пройшов медогляд у Ганзі – залишилось узгодити деталі
13:24 - Читать на русском
Форвард Шахтаря Данило Сікан перебуває в кроці від повноцінного переходу до німецької Ганзи.
Сікан ще вчора, 30 січня, пройшов медогляд у Ганзі, повідомляє Bild.
Сікан завершує перехід в Бундеслігу – форвард Шахтаря може отримати німецьке громадянство
Єдине, чого не вистачає для завершення трансферу – дозвіл на перехід від Української асоціації футболу. Цікаво, що Данило може отримати німецьке громадянство, якщо погодить на перехід в Ганзу.
У нинішньому сезоні форвард провів 14 матчів за Шахтар, в яких відзначився двома голами та асистом. До Ганзи Сікан має перейти на правах оренди без права викупу.
Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter