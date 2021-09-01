Нападник збірної України Данило Сікан висловився про нічию в матчі кваліфікації на ЧС-2022 проти Казахстану (2:2).

"Слова Петракова ще пам'ятаю з юнацького чемпіонату світу перед першим матчем проти Нігерії. Казав мені виходити і забивати голи. Так і сьогодні вийшло.

Казахстан – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Чесно кажучи, не можу сказати – це втрата концентрації або втома. Думаю, таке більше не повториться. В наступному матчі будемо уважніше грати у захисті.

Тренер сказав, що так не можна грати. Упевнений, ми зробимо висновки і в наступному матчі діятимемо краще", – сказав Сікан в ефірі ТК Футбол.

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