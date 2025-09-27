Чемпіонат Туреччини 2025/26, 7-й тур

Карагюмрюк – Трабзонспор – 3:4

Голи: Чукур, 28, Датро Фофана, 90+1, 90+2 – Феліпе Аугусту, 19, Онуачу, 35, 45+8, (пен.), Сікан, 88

У стартовому складі Трабзонспора вже звично вийшов дует українців: Арсеній Батагов та Олександр Зубков закріпились в основі, чого не скажеш про Данила Сікана. Перший тайм вийшов дуже позитивним для команди українців. Феліпе Аугусту вивів Трабзонспор вперед, а після голу Чукура дублем до перерви вистрілив Онуачу (один з пенальті).

Сікан таки вийшов на поле на 64-й хвилині. Зубкова, до речі, замінили на 80-й. А Сікан наприкінці зустрічі забив четвертий м'яч команди: Данило буквально заніс сферу у ворота після навісу з флангу та скидання-удару Жаболя-Фолькареллі.

Здавалось би, що Трабзонспор спокійно переможе, але Датро Фофана (який належить Челсі) ледь не зіпсував усе. Івуарійський форвард оформив дубль, забивши на 90+1 та 90+2 хвилинах, зробивши кінцівку вогняною. Проте, Трабзонспор втримав перемогу. Варто додати, що Андре Онана проявив себе куди гірше, ніж до цього, – воротар Манчестер Юнайтед не здійснив жодного сейва і привіз у власні ворота, отримавши 5,6 бала – найнижчу оцінку серед гравців Трабзона.

Таким чином, команда українців набрала 14 очок та піднялась на друге місце, яке дає можливість потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону через кваліфікацію. На першій сходинці з 21 балами за 7 турів розташувався Галатасарай.

