Форвард збірної України Данило Сікан прокоментував майбутнє протистояння зі збірною Боснії та Герцеговини у рамках кваліфікації до ЧС-2022.

"Настрій гарний завжди у збірній. На нас чекає дуже важливий матч, я думаю, що команда підготовлена, всі у бойовому настрої. Шанси дуже великі, нам потрібно просто виграти.

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Збірна Болгарії? На юнацькому рівні грав проти них, це завжди сильна команда. Думаю, що це хороша команда, яка допоможе нам підготуватися до гри з Боснією і Герцеговиною", – поділився Сікан у коментарі офіційному YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, збірна України в листопаді проведе два поєдинки: 11-го числа – товариський проти Болгарії, а 16 листопада – заключний матч відбору до ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.

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