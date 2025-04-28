У матчі 33-го туру чемпіонату Туреччини між Алаяспором та Трабзонспором голами відзначилися українці Олександр Зубков і Данило Сікан.

Трабзонспор відзначив Данила Сікана званням "Зірка дня" за підсумками матчу 33-го туру турецької Суперліги проти Алаяспора, який завершився перемогою 4:3.

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Український форвард провів на полі близько 71 хвилини, відзначившись двома голами та результативною передачею.

Сам клуб висловив захоплення грою 24-річного нападника, написавши: "Зірка дня з двома голами та однією передачею Данило Сікан".

Варто зазначити, що ще не так давно головний тренер Трабзонспора майже не довіряв українському форварду. Екс-гравець Шахтаря провів три матчі поспіль у запасі, не виходячи на поле. Однак в останніх двох поєдинках Данило отримав ігровий час і впевнено ним скористався.

Нагадаємо, Данило Сікан перейшов до Трабзонспора із Шахтаря взимку 2025 року за 6 мільйонів євро.

2 gol 1 asistle günün yıldızı: ?????? ????? pic.twitter.com/SdbpBQ1jaQ — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 27, 2025

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