"Фатіх Текке нещодавно поспілкувався з гравцем, пояснивши, що причина його відсутності – суто технічна. Тренер прагне вивести Сікана на новий рівень, однак наразі той ще не вписується у новий формат гри. Наголошується, що нападнику необхідно покращити фізичну та ментальну форму й адаптуватися до нової системи.

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Текке хоче бачити в Сікані більш агресивного та бойового форварда. Щойно гравець повністю адаптується до вимог тренера, йому почнуть довіряти більше ігрового часу. Текке не розглядав варіантів із відходом українця та планує готувати його на наступний сезон", – написали журналісти Günebakış.

Нагадаємо, Данило Сікан перейшов до Трабзонспора із Шахтаря взимку 2025 року за 6 мільйонів євро. Останні три поєдинки українець провів на лаві запасних.

Трабзонспор мінімально переміг аутсайдера – лише один українець в основі