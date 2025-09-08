Як повідомляє Саша Тавольєрі, Андерлехт зробив пропозицію Трабзонспору щодо Данила Сікана. Бельгійський клуб хоче орендувати українського нападника з правом викупу.

Андерлехту ще потрібно переконати 24-річного гравця, оскільки може запропонувати зарплатню лише 800 тисяч євро брутто. У Туреччині Сікан заробляє 1,2 мільйона чистими.

34-разовий бельгійський чемпіон розраховує, що зможе продовжити співпрацю з Луїсом Васкесом та Михайлом Цвєтковічем, якщо не вдасться залучити жодного нападника до дедлайну, який спливає опівночі 8 вересня.

Нагадаємо, що у січні 2025 року Данило Сікан приєднався до Трабзонспора. За турецький клуб він відіграв у 22 матчах, в яких забив три голи та віддав два асисти.

