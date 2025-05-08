У Трабзонспорі вражені формою Олександра Зубкова та Данила Сікана, повідомляє Günebakış Haber. Обидва футболісти суттєво додали, а особливо здивував тренерський штаб Данило, який нарешті почав виправдовувати очікування.

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Сікан, який раніше не відзначався результативністю, у квітні вистрілив у матчі з Аланьяспором – оформив дубль і додав до цього гольову передачу. Уже в наступному турі нападник знову відзначився, цього разу у ворота Касимпаші.

Щодо Зубкова, то він демонструє стабільну ефективність – сім голів і один асист у десяти останніх поєдинках.

У клубі під керівництвом Фатіха Текке відзначають їхній внесок, а місцеві вболівальники активно підтримують українців. Уже 10 травня Трабзонспор зіграє вдома проти лідера чемпіонату Галатасарая.

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