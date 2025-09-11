Форвард Трабзонспора Данило Сікан все ще може провести сезон в іншому клубі.

Форварда Трабзонспора Данило Сікана пропонували Коджаеліспору, де вже виступає на правах оренди захисник Динамо Олександр Сирота, повідомляє Demokrat Kocaeli. Джерело уточнює, що клуб уважно вивчає можливість залучення українця.

Водночас видання Günebakış додає, що Коджаеліспор готовий орендувати Сікана та повністю покрити його зарплату. Відомо, що у Трабзонспорі нападник заробляє близько 1,45 мільйона євро за сезон. У нинішньому чемпіонаті Туреччини 24-річний гравець провів лише 64 хвилини у чотирьох поєдинках, тож новий перехід може дати українському нападнику більше часу на полі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Андерлехт також розглядає варіант оренди Сікана з можливістю викупу.

Минулого сезону українець зіграв 18 матчів за Трабзонспор, відзначившись трьома голами та однією гольовою передачею.

