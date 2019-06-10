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Сікан: Мав пропозиції від Шахтаря і Динамо, ще коли грав за збірну України U-15

22:23 208 Читать на русском
Сікан: Мав пропозиції від Шахтаря і Динамо, ще коли грав за збірну України U-15
Данило Сікан / фото: ФІФА

Нападник Шахтаря і юнацької збірної України Данило Сікан розповів про становлення своєї футбольної кар'єри.

"Я почав займатися футболом у Поліссі в Житомирі. Потім я вже переїхав у львівські Карпати. Пам'ятаю ми поїхали на турнір, і я у півфіналі забив гол, хоча в основі ще постійно не грав. А потім грали з Карпатами у фіналі, з хлопцями, які на рік старшими за нас були, забив гол, хоч ми і програли 1:4.

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Виходило потихеньку, потім фінали всеукраїнських турнірів були, запросили до збірної U-15 – це були мої перші збори.

Вже тоді були пропозиції від Шахтаря і Динамо, але тоді, в такому віці я не хотів міняти клуб – рано ще було. Залишився в Карпатах, дебютував за першу команду, а потім вже перейшов у Шахтар", – розповів Сікан в інтерв'ю UA:Спорт.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Карпати Карпати Данило Сікан Данило Сікан
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