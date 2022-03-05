Ганза у надрезультативному матчі перестріляла Шальке у матчі 25-го туру другої Бундесліги, а Данило Сікан відзначився переможним асистом. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Німеччини 2021/22, 25-й тур. Друга Бундесліга.

Шальке – Ганза – 3:4

Голи: Теродде, 33, 43, 83 – Інгельссон, 25, Верхук, 40, Браєр, 56, Фрелінг, 90+6

Шальке та Ганза влаштували надрезультативний поєдинок, в якому перемогу святкували останні. У першому таймі команди забили по два голи, на дубль Теродде м'ячами відповіли Інгельссон та Верхук. Браєр вивів Ганзу вперед на 56 хвилині, а на 68-й на поле вийшов Данило Сікан.

Мойєс: Ярмоленко не буде грати з Ліверпулем – хочемо дати йому всі можливості допомогти родині та Україні

Теродде на 83 хвилині оформив хет-трик, і гра йшла до нічиєї, однак українець допоміг організувати переможний гол на 6 компенсованій хвилині. Данило віддав результативну передачу, а Фрелінг забив переможний гол. Сікан же отримав 6,8 балів від Sofascore за 22 проведені хвилини на полі.

Перемога допомогла Ганзі відірватись від зони вильоту на 2 очки та піднятись на 14 місце. Шальке з 41 пунктом лишився п'ятим.

Росія напала на Україну: Зінченко заплакав перед Лінекером, затримання Шуфрича, окупантів викрили у брехні (LIVE)