"Моє головне завдання в Руху – допомогти команді зберегти прописку в елітному дивізіоні. Прийшов сюди тому, що добре знаю головного тренера. Свого часу разом з Іваном Федиком працював в іншому клубі. Знаю, що у Руха грандіозні плани. Тут будується чудова академія. Тож я радий бути частиною цього проекту.

Рух офіційно підписав лідера збірної Ісландії, який виступав у Росії та Англії

До переїзду сюди небагато знав про Україну. Звісно, чув про такі клуби, як Шахтар та Динамо, адже вони грають у єврокубках. Доводилось грати проти вашої національної команди (відбір на Євро-2016 – прим. Футбол 24). Пригадую, тоді ми перемогли 2:0. Це була дуже важлива гра для нас. Але скажу одне: проти українців грати доволі складно", – цитує Сігурдсона офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, раніше іменитий ісландець виступав за Гетеборг, Копенгаген, Фулхем, російські Краснодар, Рубін і Ростов.

Як Динамо у січні (!) грало в єврокубках: ляпас у Глазго, крадені шуби і політичний скандал